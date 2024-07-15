Курс валют на вечер 15 июля: евро резко вырос на межбанке почти до 45 гривен

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 26 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 38 копеек в покупке и на 39 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 15 июля Закрытие 15 июля Изменения доллар 40,88/40,93 41,14/41,19 26/26 евро 44,52/44,56 44,90/44,95 38/39

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,25 грн. Евро покупают за 44,40 грн., а продают за 44,95 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,20−40,31, евро — 44,89−44,10 грн.

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