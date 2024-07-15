К закрытию межбанка курс доллара вырос на 26 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 38 копеек в покупке и на 39 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 15 июля: евро резко вырос на межбанке почти до 45 гривен
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Открытие 15 июля
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Закрытие 15 июля
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Изменения
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40,88/40,93
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41,14/41,19
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26/26
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44,52/44,56
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44,90/44,95
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38/39
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,25 грн. Евро покупают за 44,40 грн., а продают за 44,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,20−40,31, евро — 44,89−44,10 грн.
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Источник: Минфин
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