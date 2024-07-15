Во втором квартале 2024 года в мире выросли поставки смартфонов на 6,5% или до 285,4 млн. единиц. Наибольшей популярностью пользуются Samsung и Apple. Об этом сообщает International Data Corporation (IDC).
Мировой рынок смартфонов вырос на 6,5%: какие компании в лидерах
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Спрос на ИИ
Рост снабжения фиксируют четвертый квартал подряд на фоне ажиотажа вокруг ИИ, а компании-производители этим пользуются. Смартфоны с Gen AI захватят 19% рынка с 234 млн. поставок в этом году, а все 5 ведущих компаний демонстрируют годовой прирост на фоне конкуренции, говорится в отчете IDC.
Какие компании в лидерах
Предварительные результаты рынка показывают, что Samsung лидирует с долей 18,9% благодаря стратегическому фокусу на своих флагманах и сильной стратегии ИИ.
Apple завершила квартал на втором месте с долей 15,8% с улучшенными показателями в Китае и других ключевых регионах.
Обе ведущие компании показали скромный рост по сравнению с прошлым годом.
Xiaomi заняла третье место с долей 14,8%.
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