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15 июля 2024, 18:17 Читати українською

Мировой рынок смартфонов вырос на 6,5%: какие компании в лидерах

Во втором квартале 2024 года в мире выросли поставки смартфонов на 6,5% или до 285,4 млн. единиц. Наибольшей популярностью пользуются Samsung и Apple. Об этом сообщает International Data Corporation (IDC).

Во втором квартале 2024 года в мире выросли поставки смартфонов на 6,5% или до 285,4 млн.

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Спрос на ИИ

Рост снабжения фиксируют четвертый квартал подряд на фоне ажиотажа вокруг ИИ, а компании-производители этим пользуются. Смартфоны с Gen AI захватят 19% рынка с 234 млн. поставок в этом году, а все 5 ведущих компаний демонстрируют годовой прирост на фоне конкуренции, говорится в отчете IDC.

Какие компании в лидерах

Предварительные результаты рынка показывают, что Samsung лидирует с долей 18,9% благодаря стратегическому фокусу на своих флагманах и сильной стратегии ИИ.

Apple завершила квартал на втором месте с долей 15,8% с улучшенными показателями в Китае и других ключевых регионах.

Обе ведущие компании показали скромный рост по сравнению с прошлым годом.

Xiaomi заняла третье место с долей 14,8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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82845392
82845392
15 июля 2024, 19:46
#
Интересно было бы посмотреть долю рынка «китайцев» за пределами собственно Китая. Подозреваю, что она сильно меньше (даже для Xiaomi).
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