Выручка Apple Inc. в Индии в минувшем финансовом году, завершившемся в марте, повысилась примерно на 33% до почти $8 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Apple увеличила выручку в Индии почти до $8 млрд
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Apple не раскрывает данные по продажам в отдельных странах в своей отчетности, однако обязана предоставлять их местным властям.
По словам источника, более половины выручки Apple в Индии пришлось на продажи смартфонов. Это позитивный сигнал для компании, стремящейся отвоевать долю рынка в самой населенной стране мира у более дешевых китайских брендов.
В Индии используется примерно 690 млн смартфонов, и лишь 3,5% из них произведены Apple, по данным Counterpoint Research.
Акции Apple дорожают на 2,1% на предварительных торгах в понедельник.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии