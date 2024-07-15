Apple увеличила выручку в Индии почти до $8 млрд

Выручка Apple Inc. в Индии в минувшем финансовом году, завершившемся в марте, повысилась примерно на 33% до почти $8 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

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Apple не раскрывает данные по продажам в отдельных странах в своей отчетности, однако обязана предоставлять их местным властям.

По словам источника, более половины выручки Apple в Индии пришлось на продажи смартфонов. Это позитивный сигнал для компании, стремящейся отвоевать долю рынка в самой населенной стране мира у более дешевых китайских брендов.

В Индии используется примерно 690 млн смартфонов, и лишь 3,5% из них произведены Apple, по данным Counterpoint Research.

Акции Apple дорожают на 2,1% на предварительных торгах в понедельник.