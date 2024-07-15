Серия «Гадкий я» стала первой заработавшей $5 млрд в прокате анимационной франшизой

Мировые сборы вышедшего 3 июля мультфильма «Гадкий я 4» превысили $437 млн — этот результат позволил серии студии Illumination стать первой анимационной франшизой с общей кассой в $5 млрд. Об этом сообщает издание Variety.

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Детали

Первый мультфильм «Гадкий я» вышел в 2010 году. Главный герой франшизы — бывший суперзлодей Грю, который по ходу серии становится секретным агентом на службе у правительства и приемным отцом трех девочек: Марго, Эдит и Агнес. Во всех приключениях ему помогают миньоны — маленькие забавные существа желтого цвета, которые общаются на своем собственном языке. Лента «Гадкий я» собрала в кинотеатрах по всему миру $543 млн при бюджете в $69 млн.

После выхода первого фильма о Грю и его семье франшиза получила несколько приквелов и продолжений. На данный момент в серию входят шесть полнометражных мультфильмов — «Гадкий я» (2010), «Гадкий я 2» (2013), «Миньоны» (2015), «Гадкий я 3» (2017), «Миньоны: Грювитация» (2022) и «Гадкий я 4» (2024).

Кроме того, в рамках франшизы вышли 18 короткометражных мультфильмов. Ранее в июле студия Illumination сообщила, что разрабатывает анимационную ленту «Миньоны 3», релиз которой запланирован на 2027 год.