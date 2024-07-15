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15 июля 2024, 16:53 Читати українською

Solana обошла Ethereum по объему торгов на DEX

В период с 7 по 14 июля 2024 года объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) в сети Solana составил $13,3 млрд, согласно DeFiLlama. Блокчейн обошел по этому показателю Ethereum, пишет Incrypted.

В период с 7 по 14 июля 2024 года объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) в сети Solana составил $13,3 млрд, согласно DeFiLlama.
Фото:depositphotos

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Что известно

На месячном графике Solana также в лидерах с показателем $25 млрд. Ethereum находится на втором месте — $23,3 млрд,Binance Smart Chain (BSC) — на третьем, $13,8 млрд.

Только за последние 24 часа объем торгов на децентрализованных биржах в сети Solana составил $2,02 млрд. Общий объем заблокированных активов (TVL) этих платформ достиг $1,8 млрд.

Лидером среди DEX в этой экосистеме является биржа Raydium. Ее TVL составляет почти $1 млрд:

Повышение показателя совпало с общим ростом активности сети. Семидневное скользящее среднее (7DMA) активных адресов в Solana в течение всего июля 2024 года находится в пределах 1,5 млн человек.

Несмотря на некоторые корректировки вниз, это значительно выше показателей конца апреля и начала мая 2024 года.

Источник: Минфин
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