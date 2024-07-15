Финсектор и страховщики увеличили уплату налогов в 2,7 раза

Финансовый сектор вместе со страховым бизнесом увеличил уплату налогов в 2024 году в 2,7 раза или на 73 млрд. грн. Такие данные за январь-июнь предоставляет Государственная налоговая служба.

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Другие лидеры

За этот период сборы от сектора торговли (как розничная, так и оптовая) выросли на 23,4% или на 24,7 млрд грн.

Перерабатывающая промышленность увеличила отчисления на 18,4% или на 20 млрд грн; сектор профессиональной, научной и технической деятельности — на 78,2% или на 18,8 млрд грн.

Какие отрасли платят больше всего

Среди всех отраслей больше всего платят налогов в сфере торговли — 15,3%. Второе место у перерабатывающей промышленности — 15,1%. Финансовая и страховая деятельность занимают третье место — 13,7%.