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15 июля 2024, 13:20 Читати українською

Мировые электросети выходят из строя из-за аномальной жары — Bloomberg

По всему миру риск отключения электричества становится все более серьезным. Жаркое лето означает резкий рост спроса на охлаждение, поскольку высокие температуры приводят к провисанию проводов и риску возникновения лесных пожаров. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По всему миру риск отключения электричества становится все более серьезным.
Фото:depositphotos
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Риск отключения электричества

Модернизация энергетической инфраструктуры не успевает за этим, хотя усилия по сокращению использования ископаемого топлива делают распределение электроэнергии более важным.

Спровоцированный резким ростом потребления и нестабильностью поставок блэкаут в Черногории в конце июня вывел из строя сети соседних стран и посеял хаос в домохозяйствах, больницах и пляжных барах. Инцидент на Балканах повторился по всему миру.

Миллионы домов в американском городе Хьюстон (штат Техас) пострадали от отключения электричества после урагана «Берил» на прошлой неделе, потеряв кондиционеры, когда после урагана наступила жара. Перебои в работе сетей от Эквадора до Индии, затронутые в последние недели страны с развивающейся экономикой и развитой экономикой, являются предвестниками грядущих потрясений.

Климатический кризис подвергает электрические сети опасности внезапных наводнений, срывающих опоры ЛЭП, засух, высушивающих водохранилища, и скачков спроса на охлаждение во время сильной жары.

По данным BloombergNEF, расширение энергосистемы обойдется примерно в 24,1 триллиона долларов для достижения цели «нетто-нуля» к 2050 году, что превышает инвестиции в возобновляемые источники энергии. США и Китай, занимающие огромные территории и потребляющие много энергии, столкнутся с крупнейшими счетами, но ни одна страна не останется в стороне.

Чаще всего отключения происходят при внезапном включении или выключении больших объемов спроса или предложения. Повреждение от ураганов, всплеск выработки электроэнергии из возобновляемых источников или резкие скачки потребления — все это может привести к отключениям, если сеть недостаточно устойчива.

Изменение климата повышает уязвимость не только развивающихся экономик. В последнее время проблемы затронули и страны среднего уровня, включая богатые энергоресурсами Мексику и Кувейт, а также таких импортеров как Албания.

В июне в северном городе Мексики Чиуауа отключилось электричество для водяных насосов, что привело к прекращению водоснабжения для более 70 тысяч человек в течение двух недель.
В общей сложности жара вызвала отключение электроэнергии в 21 штате Мексики, прервав на время даже производство на заводе Volkswagen AG в Пуэбле на четыре часа.
Кроме того, жара вызвала отключение электроэнергии в четырех балканских странах, включая Боснию и Герцеговину и большую часть хорватского побережья в июне, от которого пострадали 4 миллиона человек. Потребление резко возросло, поскольку температура держалась около 40 градусов Цельсия, что привело к выходу из строя одной системы за другой.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
15 июля 2024, 13:31
#
А ще, прям конкретно, не вистачає для ШІ.
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