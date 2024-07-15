Акции компании Трампа DJT выросли на 74% на фоне покушения на него

Акции Trump Media & Technology Group Corp (DJT) стремительно выросли на премаркете после драматических выходных, когда произошло покушение на кандидата в президенты США. К моменту написания новости, рост составляет 63%. Первоначально бумаги выросли на 74%. Об этом пишет investing.com.

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Покушение на Трампа

В субботу в Пенсильвании во время выступления Дональда Трампа на митинге раздались несколько выстрелов. Один из них убил участника митинга, а другой выстрел задел ухо Трампа.

Сам стрелок, которым оказался 20-летний местный житель, был ликвидирован сразу после покушения.

Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений после инцидента. Представители его команды подтвердили, что с ним все хорошо.

Рост биткоина

Также после покушения оживился крипторынок. В частности, биткоин преодолел отметку в $60 тыс, которые также связывают с инцидентом в Пенсильвании, поскольку в криптосообществе считают Трампа защитником криптовалют и надеются на смягчение регуляции в случае его победы на выборах осенью.