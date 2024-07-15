Наблюдательный совет Приватбанка назначил нового заместителя председателя правления

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Согласно сообщению, она приступит к исполнению обязанностей CFO с 1 сентября 2024 года.

Лариса Чернышева присоединилась к команде Приватбанка в 2017 году, а с 2018 исполняет обязанности члена правления по вопросам управления рисками (CRO).

Она имеет 28-летний опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе, в частности, в составе международных банковских групп.

«В должности финансового директора Чернышева будет отвечать за бюджетирование, стратегическое финансовое планирование и анализ для поддержки производительности и устойчивого роста банка», — говорится в сообщении.