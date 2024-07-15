По результатам открытого конкурса Набсовет Приватбанка назначил Ларису Чернышеву заместителем председателя правления банка (по вопросам финансов). Об этом сообщает пресс-служба банка.
Наблюдательный совет Приватбанка назначил нового заместителя председателя правления
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Согласно сообщению, она приступит к исполнению обязанностей CFO с 1 сентября 2024 года.
Лариса Чернышева присоединилась к команде Приватбанка в 2017 году, а с 2018 исполняет обязанности члена правления по вопросам управления рисками (CRO).
Она имеет 28-летний опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе, в частности, в составе международных банковских групп.
«В должности финансового директора Чернышева будет отвечать за бюджетирование, стратегическое финансовое планирование и анализ для поддержки производительности и устойчивого роста банка», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии