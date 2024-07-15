В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
Курс валют на 15 июля: евро подорожало в банках на 10 копеек
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и на 8 копеек продаж.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,20 грн. Евро покупают за 44,30 грн, а продают за 44,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,05−41,16, евро — 44,75−44,93 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,88−40,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,52−40,93 грн/евро.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Комментарии