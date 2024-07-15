Курс валют на 15 июля: евро подорожало в банках на 10 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и на 8 копеек продаж.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,20 грн. Евро покупают за 44,30 грн, а продают за 44,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,05−41,16, евро — 44,75−44,93 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,88−40,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,52−40,93 грн/евро.

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