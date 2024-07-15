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15 июля 2024, 9:10 Читати українською

Рост экономики Китая замедлился до 4,7%

Экономический рост Китая замедлился до самого низкого уровня за последние пять кварталов на фоне снижения розничных продаж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Экономический рост Китая замедлился до самого низкого уровня за последние пять кварталов на фоне снижения розничных продаж.
Фото:depositphotos

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Как изменилась экономика

По данным Национального бюро статистики, ВВП страны во втором квартале вырос на 4,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это не соответствовало оценке 5,1% сделанной по результату опроса экономистов Bloomberg. Рост в первой половине года составил 5%, что соответствует ежегодным целям Пекина.

Другие ключевые показатели данных:

  • промышленное производство увеличилось на 5,3% в июне по сравнению с прошлым годом, в то время как экономисты прогнозировали рост на 5%;
  • розничные продажи выросли на 2%, что ниже прогнозируемого роста в 3,4%;
  • инвестиции в основной капитал выросли на 3,9% за первые шесть месяцев, что совпало с ожидаемым увеличением на 3,9%. Спад в секторе недвижимости продолжился, инвестиции упали на 10,1% за этот период;
  • уровень безработицы в городах в прошлом месяце не изменился по сравнению с маем и составил 5%.

Замедление темпов роста, отраженное в данных, может усилить призывы к Пекину активизировать усилия по стимулированию роста. Данные были опубликованы в тот день, когда президент Си Цзиньпин собирался созвать третье пленарное заседание, чтобы определить основные экономические и политические направления на ближайшие годы.

В заявлении NBC говорится, что Китаю необходимо «в полной мере оценить трудности, проблемы и неопределенность развития», укрепляя уверенность в экономике на будущее и правильно проводить макроэкономическую политику, чтобы способствовать здоровому росту.

Как сообщается, розничные продажи росли медленнее с 2022 года, что свидетельствует о нежелании потребителей тратить деньги, несмотря на государственную программу субсидирования и стимулирования замены подержанных автомобилей и бытовой техники.

Китайские акции в Гонконге продолжили падение после выхода разочаровывающих данных, а индекс Hang Seng China Enterprises Index упал на 1,2%.

Неутешительные данные, вероятно, привлекут больше внимания к третьему пленарному заседанию, где Си Цзиньпин и другие чиновники обсудят долгосрочное видение второй по величине экономики в мире.

Усилия Китая по перезапуску экономического роста все еще сосредотачивались на стороне предложения, несмотря на то, что внутренний спрос остается стабильно слабым, поскольку многолетний спад на рынке недвижимости продолжает подрывать уверенность и сдерживать потребление.

Кризис в секторе недвижимости, как ожидается, останется самым серьезным препятствием для экономики в ближайшие месяцы, если не в ближайшие годы. Экспорт — ключевой двигатель роста в этом году также сталкивается с неопределенностью, поскольку торговые партнеры Пекина вводят новые барьеры для китайских товаров.

Bloomberg отмечает, что возможности Народного банка Китая по снижению ставок ограничены из-за опасений по поводу оттока капитала, давления на банковскую прибыль и необходимости защищать юань. Нынешние государственные расходы снова отстают от бюджета, поскольку Пекин стремится снизить местные долговые риски, а чиновники вовсю пытаются найти квалифицированные проекты для инвестирования.

Источник: Минфин
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