Укрэнерго: 15 июля графики отключений электроэнергии будут применять в течение суток

Графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 15 июля планируют применять с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Графики отключений

Как отмечают в сообщении, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток.