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15 июля 2024, 8:49 Читати українською

Укрэнерго: 15 июля графики отключений электроэнергии будут применять в течение суток

Графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 15 июля планируют применять с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 15 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.
Фото:depositphotos

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Графики отключений

Как отмечают в сообщении, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток.

По сообщению «Укрэнерго», с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут действовать три очереди отключений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
15 июля 2024, 9:51
#
«Як зазначають у повідомленні, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби.»

В нас в Україні тільки чотири області і одне місто, а інші в нас «обдаровані» якісь?))

Для тих хто захоче сказати «так в цих областях людей багато живе» — ок, але в західній частині України після початку повномасштабки людей зібралося теж дуже достатньо, бо всі мігрували західніше.

Нехай тоді ці чотири області і столиця платять зменшений тариф за електроенергію, а то «цікаво» виходить, платять всі однаково дорожче, але чотири області і столиця сидітимуть без світла з якогось переляку довше за інших, ну типу, а в честь чого?)

Якщо це такі крупні міста/області, значить там багато бізнесу і робочих місць, відтак який сенс душити власний бізнес і левову частку населення (для тих хто буде волати, що вимикають в цих 4 обл. + столиці бо там бачте людей багато) таким «справедливим» розподіленням електроенергії)
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
15 июля 2024, 9:58
#
Особливо столиця з незліченною кількістю ЖК, багато бабусь і дідусів «побігають» на 10+ поверх, про продукти котрі псуються вже навіть в морозилці навіть казати немає чого,

p. s. для «геніїв» котрі волатимуть про зарядні станції для холодильників і генераторів для ЖК, генератор за підрахунками наших українських «експертів» коштує 30−40 тисяч доларів, додавайте сюди те, що ті хто живуть до 10 поверху платити за таке «щастя» не будуть, бо їм воно не треба, а з інфляцією РЕАЛЬНОЮ в людей таких «зайвих» коштів немає.

І взагалі, а сенс тоді у такій «владі», якщо людині треба себе забезпечити генераторами за свій кошт, провести насоси для води, забезпечити себе питною водою, при цьому тобі якщо в тебе дві руки, дві ноги, держава якби всю дорогу взагалі нічого просто так «безкоштовно» не надавала, але податки і збори ти всі платив, так сенс?)

типу, податки платяться все життя, але ти сам себе забезпечуй, сам заробляй, а потім ще підеш за наші маєтки воювати, КЛАСНА ПЕРСПЕКТИВКА :)))

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