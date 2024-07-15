Графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 15 июля планируют применять с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Укрэнерго: 15 июля графики отключений электроэнергии будут применять в течение суток
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Графики отключений
Как отмечают в сообщении, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток.
По сообщению «Укрэнерго», с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут действовать три очереди отключений.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
В нас в Україні тільки чотири області і одне місто, а інші в нас «обдаровані» якісь?))
Для тих хто захоче сказати «так в цих областях людей багато живе» — ок, але в західній частині України після початку повномасштабки людей зібралося теж дуже достатньо, бо всі мігрували західніше.
Нехай тоді ці чотири області і столиця платять зменшений тариф за електроенергію, а то «цікаво» виходить, платять всі однаково дорожче, але чотири області і столиця сидітимуть без світла з якогось переляку довше за інших, ну типу, а в честь чого?)
Якщо це такі крупні міста/області, значить там багато бізнесу і робочих місць, відтак який сенс душити власний бізнес і левову частку населення (для тих хто буде волати, що вимикають в цих 4 обл. + столиці бо там бачте людей багато) таким «справедливим» розподіленням електроенергії)
p. s. для «геніїв» котрі волатимуть про зарядні станції для холодильників і генераторів для ЖК, генератор за підрахунками наших українських «експертів» коштує 30−40 тисяч доларів, додавайте сюди те, що ті хто живуть до 10 поверху платити за таке «щастя» не будуть, бо їм воно не треба, а з інфляцією РЕАЛЬНОЮ в людей таких «зайвих» коштів немає.
І взагалі, а сенс тоді у такій «владі», якщо людині треба себе забезпечити генераторами за свій кошт, провести насоси для води, забезпечити себе питною водою, при цьому тобі якщо в тебе дві руки, дві ноги, держава якби всю дорогу взагалі нічого просто так «безкоштовно» не надавала, але податки і збори ти всі платив, так сенс?)
типу, податки платяться все життя, але ти сам себе забезпечуй, сам заробляй, а потім ще підеш за наші маєтки воювати, КЛАСНА ПЕРСПЕКТИВКА :)))