За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 560290 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 июля: 1200 российских оккупантов, 8 танков и 41 БПЛА
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 560290 (+1200) человек,
- танков — 8214 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 15826 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 15324 (+62) ед,
- РСЗО — 1119 (+0) ед,
- средства ПВО — 892 (+2) ед,
- самолетов — 361 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12148 (+41),
- крылатые ракеты — 2398 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20623 (+85) ед,
- специальная техника — 2569 (+3)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии