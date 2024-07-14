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14 июля 2024, 11:18 Читати українською

Крупные американские банки предупреждают о финансовом стрессе среди потребителей с низкими доходами

Крупные американские банки предупредили, что клиенты с низкими доходами показывают признаки денежного стресса. Об этом сообщает Financial Times.

Крупные американские банки предупредили, что клиенты с низкими доходами показывают признаки денежного стресса.
Фото: freepik.com

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В итогах второго квартала 2024 года JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и BNY предупредили о потребителях, борющихся с низкими сбережениями и высокими ценами.

Отмечается, что правительственные программы стимулирования во время пандемии COVID-19 помогли оградить американцев от инфляции в последние годы, но поскольку домохозяйства потратили деньги, финансовое состояние потребителей может сыграть решающую роль в результатах президентских выборов в ноябре.

Согласно последнему опросу Мичиганского университета, настроения потребителей остаются «упорно подавленными» и упали до минимума за последние восемь месяцев.

Прибыль американского бизнеса потребительского кредитования банка Citi, включающего кредитные карты, упала на 74% по сравнению с прошлым годом. Главный финансовый директор банка Марк Мэйсон сказал, что потребительские расходы в целом замедляются, а остатки на счетах клиентов банка ниже, чем были до пандемии.

Потребители в США были осторожнее, чем раньше, добавил он.

«Мы не наблюдаем такого роста потребительских расходов, как в предыдущие кварталы. На торговых площадках, с которыми мы сотрудничаем, было меньше трафика», — сказал Мэйсон.

Финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум сказал, что банк «в общем-то считает, что потребители в порядке», но указал на слабость среди менее состоятельных клиентов.

«В сегменте с низким уровнем дохода вы начинаете замечать некоторые доказательства определенной ротации расходов с дискреционных на недискреционные», — отметил он.

Исполнительный директор BNY (ранее Bank of New York Mellon) Робин Винс предупредил, что «инфляция очень болезненна для многих людей», особенно тех, кто не имеет сбережений.

«Вы можете увидеть первые признаки того, что часть населения (не имеющая активов для инвестирования на фондовом рынке) исчерпала резервы, которые они накопили во время пандемии, и сталкивается с тем фактом, что общий уровень цен просто выше», — сказал Винс.

Беспокойство банкиров относительно малообеспеченных американцев повторило предупреждение компании Pepsi о том, что ее объемы продаж в Северной Америке пострадали от влияния многолетней инфляции на потребителей с низким уровнем дохода.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
14 июля 2024, 11:24
#
Багаті будуть ще багатшими, бідні - ще біднішими.
+
0
Smerch747
Smerch747
14 июля 2024, 14:43
#
Брехня. Бідні стають багатшими. При цьому НАБАГАТО багатшими у відсотковому значенні.
+
0
san4os
san4os
14 июля 2024, 16:16
#
Бідні стають багатшими — це так статистика розказує… Типу ріст середньої з/п швидший за інфляцію…

А по факту: бідний у якого немає власної квартири, платить за оренду багатому у якого декілька квартир…
+
0
san4os
san4os
14 июля 2024, 16:08
#
Все вірно. Є економічний механізм через який багаті стають ще багатші, а бідні ще бідніші. Це інфляція і складний процент. Саме так в книжках і пишуть…
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