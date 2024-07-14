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14 июля 2024, 10:25 Читати українською

Большая приватизация: Кабмин утвердил первоначальные цены для гостиницы «Украина» и ОГХК

Кабинет министров принял условия продажи единого имущественного комплекса госпредприятия «Отель «Украина» и государственного пакета в 100% акций АО «Объединенная горно-химическая компания». Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

Кабинет министров принял условия продажи единого имущественного комплекса госпредприятия «Отель «Украина» и государственного пакета в 100% акций АО «Объединенная горно-химическая компания».
Фото: ukraine-hotel.kiev.ua

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Стартовые цены

Стартовая цена предприятия «Отель Украина» определена в размере 1 млрд 47 млн 637 тыс. 152 грн.

Стартовая цена АО «ОГХК» — 3 млрд 899 млн 358 тыс. грн.

Уже в понедельник, 15 июля, Фонд государственного имущества Украины проведет заседание аукционных комиссий по этим предприятиям, после чего будут опубликованы сообщения о приватизационных аукционах.

«Мы стали еще на один шаг поближе к старту крупной приватизации, которая состоится уже совсем скоро. Хочу подчеркнуть, что большая приватизация — это не только о продаже больших активов и наполнении государственного бюджета, но и о привлечении инвестиций, создании новых рабочих мест, развитии территорий и, наконец, поддержке и развитии украинской экономики в эти непростые времена», — отметил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

«Отель „Украина“»

«Отель Украина» включен в перечень объектов крупной приватизации распоряжением Правительства от 23 апреля 2024 года.

Он расположен в центре Киева — в 200 метрах от метро «Майдан Незалежности». Отель имеет 365 номеров, 8 конференц-залов, бизнес-центр, ресторан и другие объекты инфраструктуры (парковка, салон красоты, прачечная и т. д.).

Согласно утвержденным правительством условиям продажи, покупатель должен сохранить основной вид деятельности предприятия, в течение шести месяцев уплатить долги по заработной плате и перед бюджетом, а также погасить просроченную кредиторскую задолженность. Кроме того, покупатель должен обеспечить социальные гарантии работникам в соответствии с требованиями закона и не может увольнять работников в течение шести месяцев со дня получения права собственности.

ОГХК

АО «ОГХК» — крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Осенью прошлого года ОГХК возобновила отгрузку ильменитового концентрата на европейский рынок.

Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн. грн. А также уплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.

Все аукционы по продаже объектов крупной приватизации будут проходить в электронной системе «Прозорро.Продажи». На период военного положения для объектов крупной приватизации повторные аукционы с понижением стартовой цены не будут проводить.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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