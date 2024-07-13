НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке почти на $100 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 8 по 12 июля, купил на межбанковском валютном рынке $0,25 млн и продал $532,36 млн. Чистая продажа валюты составила $532,11 млн против $630,91 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $98,8 млн.

С начала года НБУ на межбанке: