Национальный банк в течение недели, с 8 по 12 июля, купил на межбанковском валютном рынке $0,25 млн и продал $532,36 млн. Чистая продажа валюты составила $532,11 млн против $630,91 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке почти на $100 миллионов
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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $98,8 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $117,6 млн;
- продал $15 450,36 млн;
- чистая продажа валюты составила $15 332,76 млн.
Источник: Минфин
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