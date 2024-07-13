За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 557 770 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 июля: 1 120 российских оккупантов, 8 танков и 34 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 557770 (+1120) человек,
- танков — 8199 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 15779 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 15216 (+58) ед,
- РСЗО — 1119 (+0) ед,
- средства ПВО — 889 (+1) ед,
- самолетов — 361 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12069 (+34),
- крылатые ракеты — 2397 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20461 (+52) ед,
- специальная техника — 2556 (+13).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии