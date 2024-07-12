Банки Китая ограничили конвертацию рублей в юани

Шанхайская дочка ВТБ и мелкие приграничные китайские банки, через которые россия и Китай собирались проводить платежи, ограничили конвертацию рублей в юани. Об этом сообщает The Moscow Times.

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Эти региональные банки не работают с долларом и не боялись санкций, поэтому на них возлагали большие надежды. Но как оказалось, рубли им тоже не нужны.

Поэтому они конвертируют в юани не больше, чем поступает к ним на счета российских клиентов-экспортеров для перевода в россию.

Эти потоки не сбалансированы: российские экспортеры в основном крупные и пользуются услугами других банков. Поэтому «российских» юаней на всех не хватает, и импортерам приходится долго ждать окна для конвертации, чтобы оплатить товар.

После того как «ВТБ Шанхай» попал под блокирующие санкции США, его возможности конвертировать рубли в юани резко сократились. Через мелкие приграничные банки проходит значительно меньше экспортных потоков, чем импортных, создается очередь на получение юаней в Китае.