Дия.Бизнес запускает специальный сервис для бизнеса для противодействия киберпреступлениям

Дия.Бизнес запускает программу бесплатной кибердиагностики для бизнеса. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

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Проект призван помочь малым и средним предприятиям, работающим с персональными данными и имеющим цифровую инфраструктуру, — приложения, сайты или продукты, хранящие данные в облаках.

Воспользоваться новой услугой можно через портал. Какие услуги можно выбрать:

проверить уязвимость цифровой инфраструктуры своей компании — во время проверки будет симуляция потенциальных кибератак;

сделать тест на безопасность приложения, выявить потенциальные уязвимости и получить рекомендации, как их устранить;

оценить уязвимость информационной среды — осуществить комплексный анализ безопасности цифровой инфраструктуры компании.

Федоров напомнил, что только с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано более пяти тысяч кибератак против Украины. Благодаря специалистам врагу не удалось повлиять на обороноспособность государства или лишить население жизненно важных услуг. Однако сейчас враг меняет векторы атак и под ударом все чаще оказывается бизнес.