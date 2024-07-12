Президент Аргентины Милей решил приостановить программу шоковой терапии

Президент Аргентины Хавьер Милей решил пока не повышать налоги на горючее и цены на коммунальные услуги на фоне непростой экономической ситуации в стране. Об этом пишет Bloomberg.

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Милей приостанавливает свою программу шоковой терапии, поскольку стремится удержать народную поддержку.

Ожидается, что в пятницу выйдут новые данные по инфляции, которые должны продемонстрировать, что рост цен возобновился после последовательного снижения за последние пять месяцев.

Аналитики считают, что аргентинское правительство сосредоточилось на замедлении инфляции, забыв при этом о своих других целях.

Издание отмечает, что любые валютные шаги подорвут популярность президента среди среднего класса, являющегося основой его программы. Кроме этого, счета за электроэнергию для среднего класса в июне выросли более чем вдвое.