Курс валют на вечер 12 июля: доллар упал на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 7 копеек продаж. Евро выросло на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 12 июля Закрытие 12 июля Изменения доллар 40,98/41,00 40,88/40,93 10 /7 евро 44,53/44,54 44,55/44,58 2/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,20 грн. Евро покупают за 44,25 грн., а продают за 44,85 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,00−41,15, евро — 44,65−44,85 грн.

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