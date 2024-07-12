Минфин - Курсы валют Украины

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12 июля 2024, 17:24 Читати українською

Курс валют на вечер 12 июля: доллар упал на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 7 копеек продаж. Евро выросло на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 7 копеек продаж.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта

Открытие 12 июля

Закрытие 12 июля

Изменения

доллар

40,98/41,00

40,88/40,93

10 /7

евро

44,53/44,54

44,55/44,58

2/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,20 грн. Евро покупают за 44,25 грн., а продают за 44,85 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,00−41,15, евро — 44,65−44,85 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
SIV Tal
SIV Tal
12 июля 2024, 17:28
#
Курс доллара на міжбанку впав, але НБУ встановлює нові історичні мінімуми для гривні… Бо треба сплачувати борги по гривневим ОДВП… Гривню навмисно знецінюють… Моніторю як гривня падає відносно Євро по комерційному курсу Райфа: за 100 днів від 42,60 до 44,89 за 1 Євро, тобто знецінення на 5,4% за 100 днів… в річному еквіваленті — 19,6%
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0
Smerch747
Smerch747
12 июля 2024, 17:35
#
Cудити по 100 дням це прикольно, дякую хоч не тиждень або день)
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0
SIV Tal
SIV Tal
12 июля 2024, 18:37
#
Звертайтеся, це мої спостереження. Чи Вам потрібно для прийняття рішення історія за 2−3 роки? Мені достатньо спостерігати за тим, як діє НБУ, в які відрізки часу, так як це впливає на курс гривні відносно Євро та Доллара. І 100 днів достатньо, щоб подивитися на короткі відрізки проти дій НБУ, щоб зрозуміти що та для чого. На сьогодні, активів, куди вливати вільні гроші не так багато: тільки валюта. ОДВП вже не покриває знеецінення гривні
+
0
Smerch747
Smerch747
12 июля 2024, 18:54
#
Щоб ОВДП (18% річних) не покривало знецінення долара потрібна девальвація з 38.13 до 44.99 до кінця року. Побачимо)
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0
SIV Tal
SIV Tal
12 июля 2024, 18:58
#
Звісно, ми всі учасники всього та навколо)
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0
busypit
busypit
12 июля 2024, 20:13
#
Доходность 3,5 летних гривневых ОВГЗ 16,73%. Годичных ОВГЗ 14,72%. Доходность валютных ОВГЗ в долларах 4,64%. Девальвация гривны обнуляет привлекательность гривневых ОВГЗ при достижении курса уровня 41,80 (38,13×1,1472=1,0464). Даже если брать доходность ОВГЗ на 3,5 года точка безубыточности на уровне 42,54 грн/$.
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