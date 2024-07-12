К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 7 копеек продаж. Евро выросло на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 12 июля: доллар упал на межбанке
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Открытие 12 июля
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Закрытие 12 июля
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Изменения
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40,98/41,00
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40,88/40,93
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10 /7
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44,53/44,54
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44,55/44,58
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2/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,20 грн. Евро покупают за 44,25 грн., а продают за 44,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,00−41,15, евро — 44,65−44,85 грн.
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Источник: Минфин
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