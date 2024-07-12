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12 июля 2024, 18:15 Читати українською

Британский нефтеперерабатывающий завод Stanlow построит первую в Европе водородную электростанцию

Компания Essar Energy Transition, оператор нефтеперерабатывающего завода Stanlow на северо-западе Англии, планирует построить там первую в Европе электростанцию, работающую на водороде. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Essar Energy Transition, оператор нефтеперерабатывающего завода Stanlow на северо-западе Англии, планирует построить там первую в Европе электростанцию, работающую на водороде.
Фото: freepik.com

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Строительство теплоэлектростанции планируется завершить в 2027 году. Это одна из ряда инициатив, над которыми Stanlow работает, чтобы сократить свои выбросы на 95% к 2030 году, говорится в заявлении компании. Окончательное инвестиционное решение ожидается не позже этого года.

Stanlow находится в центре регионального кластера по декарбонизации, известному как Hynet, целью которого является поставка более чистого водорода как на нефтеперерабатывающий завод, так и в промышленность региона.

В центре планов — отдельный завод по производству водорода, который будет использовать технологию улавливания углерода и производить так называемый «голубой водород».

Завод по производству водорода планируется запустить к 2028 или 2029 году, сообщил управляющий партнер компании Тони Фаунтин. Он будет поставлять водород как на теплоэлектростанцию, так и нефтеперерабатывающий завод. В первом квартале следующего года будет подключена печь для производства водорода, связанная с установкой по переработке нефти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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