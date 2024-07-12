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12 июля 2024, 15:56 Читати українською

Мировые продажи электромобилей в июне выросли на 13%, а в Европе упали на 7%

Мировые продажи полностью электрических и подключаемых к сети гибридных автомобилей выросли на 13% в июне по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Это произошло из-за роста продаж в Китае. При этом в Европе продажи электрокаров снизились. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Rho Motion.

Мировые продажи полностью электрических и подключаемых к сети гибридных автомобилей выросли на 13% в июне по сравнению с тем же месяцем 2023 года.
Фото: pixabay.com

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На Китай приходится более 60% от общего объема из-за роста доступности электромобилей и высоких продаж автомобилей BYD.

Продажи гибридных автомобилей с подзарядкой (PHEV) в мире в июле достигли 1,4 млн., из которых 0,86 млн. приходится на Китай, где они выросли на 25% по сравнению с прошлым годом.

В Европе месячные продажи снизились на 7% до 0,30 млн, причем наибольшее падение зафиксировано в Финляндии, Ирландии и Нидерландах, в то время как в Италии был зафиксирован рост на 34% после внедрения правительственных стимулов.

В США и Канаде продажи PHEV выросли на 6% до 0,14 млн. за тот же месяц.

Продажи BYD в Бразилии резко выросли, что способствовало увеличению показателей более чем в три раза по сравнению с июнем 2023 года.

«Общая картина такова, что в 2024 году не ожидается амбициозный рост (продаж, — ред.), на который некоторые могли надеяться в отрасли, и мы снизили наши прогнозы на 5% до 16,6 млн проданных электромобилей в этом году», — заявил менеджер по обработке данных Rho Motion Чарльз Лестер.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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