ЕС обвиняет соцсеть X (бывшая Twitter) и ее владельца Илона Маска в том, что он превратил платформу в площадку для дезинформации и распространения незаконного контента. Об этом пишет Politico. Х стала первой платформой, против которой выдвинули обвинения в соответствии с новым законом ЕС о социальных медиа.
Превратил соцсеть X в приют для дезинформации и незаконного контента: в ЕС выдвинули обвинения против Илона Маска
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Платформа может столкнуться с огромным штрафом в размере нескольких миллионов евро — до 6 процентов от общего дохода X.
Комиссия заявила, что Маск разрешил покупать верификацию аккаунтов, обозначая их синей «галочкой», якобы подчеркивающей надежность источника информации.
«Поскольку кто-либо может подписаться на получение такого проверенного статуса, это негативно влияет на способность пользователей принимать свободные и обоснованные решения по подлинности учетных записей и контента, с которым они взаимодействуют», — заявили регуляторы в Брюсселе.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Трампа заблокували свого часу і нічого:)
Жму руку, вотэбаутист из вас отменный