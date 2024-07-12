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12 июля 2024, 15:19 Читати українською

Превратил соцсеть X в приют для дезинформации и незаконного контента: в ЕС выдвинули обвинения против Илона Маска

ЕС обвиняет соцсеть X (бывшая Twitter) и ее владельца Илона Маска в том, что он превратил платформу в площадку для дезинформации и распространения незаконного контента. Об этом пишет Politico. Х стала первой платформой, против которой выдвинули обвинения в соответствии с новым законом ЕС о социальных медиа.

ЕС обвиняет соцсеть X (бывшая Twitter) и ее владельца Илона Маска в том, что он превратил платформу в площадку для дезинформации и распространения незаконного контента.

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Платформа может столкнуться с огромным штрафом в размере нескольких миллионов евро — до 6 процентов от общего дохода X.

Комиссия заявила, что Маск разрешил покупать верификацию аккаунтов, обозначая их синей «галочкой», якобы подчеркивающей надежность источника информации.

«Поскольку кто-либо может подписаться на получение такого проверенного статуса, это негативно влияет на способность пользователей принимать свободные и обоснованные решения по подлинности учетных записей и контента, с которым они взаимодействуют», — заявили регуляторы в Брюсселе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+26
Kharakternyk
Kharakternyk
12 июля 2024, 15:33
#
А фейсбук і ютуб не займаються дезою та цензурою? Там слова «ковід, пфайзер та астразенека» взагалі табу.
Трампа заблокували свого часу і нічого:)
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0
penetrator1963
penetrator1963
12 июля 2024, 16:29
#
Фейсбук, особенно украинский, это вообще редкостная помойка
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0
busypit
busypit
12 июля 2024, 16:56
#
Всей правды мы никогда не узнаем… Все не так однозначно… А еще НАТО бомбило Югославию… И вообще, в Америке линчуют *** .

Жму руку, вотэбаутист из вас отменный
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0
potator
potator
12 июля 2024, 15:49
#
Опять пугают ежа голым задом
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