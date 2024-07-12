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12 июля 2024, 15:35 Читати українською

Низкие комиссии и расчеты стейблкоинами USDC в сети Solana — горячие новости от Trustee Plus

Украинское Web3-комьюнити обсуждает громкое мероприятие Solana KUMEKATHON! Meetup и недавнее заявление от разработчиков Trustee Plus. Ивент прошел как часть Ukrainian Blockchain Week 2024, которую провело криптомедиа Incrypted. На нем команда проекта сообщила о запуске расчетов стейблкоинами USDC в сети Solana. Какие преимущества принесет нововведение пользователям мы расскажем далее.

Благодаря сотрудничеству с Solana любые внешние переводы стейблкоина USDC происходят с минимальной, а главное, прогнозируемой комиссией. И это нововведение уже сейчас могут ощутить на себе все пользователи Trustee Plus. Все, что вам нужно — выбрать при переводе другому пользователю USDC блокчейн Solana.

«Несколько месяцев назад мы сделали возможность обменивать стейблкоины внутри Trustee Plus без всякой комиссии. Сегодня к этому добавили наиболее выгодный по деньгам вывод USDC в блокчейне Solana. Это означает, что любое количество ваших USDT может быть обменяно на USDC без всякой комиссии, а дальше переведена на внешний кошелек, всего за 1 USDC. Таким грех не пользоваться уже сейчас» — отметил СЕО Trustee Plus Вадим Груша.

На момент написания этой новости комиссия за Gas в сети ERC-20 составляла 6.75 USDC. Это далеко не самый высокий показатель, который увеличивается прямо пропорционально загрузке блокчейна Ethereum. В зависимости от количества пользователей и объемов операций комиссия ERC-20 может достигать от 50 до 80 USDC и выше. Это означает, например, что для перевода 10 USDC вам нужно будет потратить от 6 до 80 USDC дополнительной комиссии.

С блокчейном Solana все гораздо проще и выгоднее. В независимости от загруженности и объемов операций вам надо будет заплатить всего 1 USDC комиссии за любой перевод внешнему пользователю.

«Представители различных блокчейнов много говорят о необходимости воплощения в жизнь идеи „mass adoption“. Однако стоит помнить, что самый короткий путь к принятию криптовалют большинством пользователей — это их выгодность, скорость и надежность. Сегодня, вместе с Trustee Plus, мы делаем еще один шаг в направлении миллиарда пользователей цифровыми активами» — CEO Solana Foundation Дэн Альберт.

Особенно приятно отметить, что теперь такой возможностью могут воспользоваться клиенты наиболее динамично развивающегося криптопроекта Украины — криптокошелька Trustee Plus.

«Мы высоко ценим усилия команды Trustee, нацеленные на популяризацию криптовалют именно в Украине. По предварительным подсчетам партнера Solana Foundation в лице Kumeka Team, на сегодня в Украине присутствует не менее 100 000 пользователей сети Solana. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Trustee Plus мы удвоим эту цифру» — заявил соучредитель сообщества энтузиастов по развитию экосистемы Solana в Украине Kumeka Team Марк Лецюк.

Отметим, что недавно мы писали о криптокошельке Trustee Plus, который стал наиболее динамично развивающимся Web3-проектом Украины. Благодаря ему каждый пользователь не только может узнать, как купить крипту, но и получить в свое распоряжение гибкий набор инструментов для ее использования. Стоит добавить сюда возможность вывода гривны на свой банковский счет без комиссии и оплату в магазинах с POS-терминалами с помощью платежной карты Trustee Plus, и становится понятно, почему клиенты высоко ценят разработчиков платформы.

Источник: Минфин
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