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12 июля 2024, 14:25 Читати українською

Инвесторы ДТЭК согласились пролонгировать выплаты по зеленым еврооблигациям на 3 года

Компания DTEK Renewables Finance BV, входящая в Группу ДТЭК, успешно провела переговоры с инвесторами, и они согласились на пролонгацию выплат по зеленым еврооблигациям на 3 года — с ноября 2024 года по ноябрь 2027 года. Об этом сообщил энергохолдинг на своем сайте.

Компания DTEK Renewables Finance BV, входящая в Группу ДТЭК, успешно провела переговоры с инвесторами, и они согласились на пролонгацию выплат по зеленым еврооблигациям на 3 года — с ноября 2024 года по ноябрь 2027 года.

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Несмотря на сложную ситуацию в энергетике и валютных ограничениях, компания выполнила все возможные действия по обслуживанию долга по евробондам для поддержки инвестиционного климата в Украине и сохранения доверия инвесторов.

«Также бондхолдеры поддержали проект строительства II очереди ДТЭК Тилигульской ВЭС на 384 МВт, учитывая его критическую важность для поддержки энергетики Украины в условиях дефицита электроэнергии и потребности в больших объемах новых мощностей распределенной генерации», — говорится в сообщении.

Выплаты перенесли на три года

В начале июля DTEK Renewables Finance BV объявил о запросе согласия держателей еврооблигаций на €325 млн под 8,5% со сроком погашения 12 ноября 2024 года на отсрочку такого погашения на три года.

Основной причиной являются последствия вторжения россии в Украину, повлекшие потерю части активов, сбои на рынке и введение Национальным банком Украины моратория на трансграничные платежи. Условиями предложения являются выплата вознаграждения $10 за каждые $1000 номинала облигаций, возможность выплаты процентов денежными средствами и/или их капитализация, снижение минимального номинала облигаций до €1, чтобы облегчить выплату процентов.

Источник: Минфин
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