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12 июля 2024, 13:22 Читати українською

В Британии обновляются правила листинга на фоне оттока компаний на зарубежные биржи

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании объявило о новых правилах листинга на фондовом рынке страны, включая Лондонскую фондовую биржу. Об этом пишет Liga.net.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании объявило о новых правилах листинга на фондовом рынке страны, включая Лондонскую фондовую биржу.

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Меняют правила впервые за 30 лет

Новые правила — самые большие изменения в режиме листинга за последние три десятилетия, отметил британский регулятор. Они направлены на поддержку более широкого круга компаний в выпуске своих акций на британские биржи, что «расширяет возможности для инвесторов».

Сектор финансовых услуг играет центральную роль в экономике Британии и является основой миссии правительства по обеспечению роста, отметила новый канцлер Казначейства Рейчел Ривз.

«Эти новые правила являются важным первым шагом на пути к оживлению наших рынков капитала, выводу Великобритании в один ряд с международными аналогами и обеспечению привлечения самых инновационных компаний для листинга здесь», — заявила она.

Какие изменения

Обновленные правила отменят двухуровневую систему листинга — «стандарт» и «премиум». С 29 июля будет одна общая категория для листинга акций — «коммерческие компании».

Премиальный листинг налагал дополнительные требования компании в обмен на более престижный лейбл и вход в индексы под брендом FTSE. Отказ от премиума означает, что компаниям больше не придется проводить голосование акционеров перед одобрением больших слияний или поглощений.

Также изменятся некоторые правила, касающиеся права на листинг. К примеру, будет отменено требование к компаниям предоставлять отчеты о своих доходах.

Британия теряет компании

Новые правила появились в то время, когда европейский рынок листинга, в том числе британский, обвалился. Крупные технологические компании в последнее время предпочитают биржи США.

По данным UK Listing Review, количество компаний с листингом в Британии сократилось примерно на 40% по сравнению с недавним пиком в 2008 году. С 2015 по 2020 год на ее долю пришлось только 5% первичных публичных размещений акций (IPO) в мире.

Источник: Минфин
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