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12 июля 2024, 13:44 Читати українською

monobank во второй раз попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира

monobank, работающий на банковской лицензии «Универсал Банка», во второй раз попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира. Издание CNBC совместно с исследовательской фирмой Statista обнародовали список 250 лучших финтех-компаний мира за 2024 год. Об этом пишет FinTech Insider.

monobank, работающий на банковской лицензии «Универсал Банка», во второй раз попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира.

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Какие компании вошли в список

Список включает восемь категорий финтех-компаний, включая альтернативные финансы, банковские решения, бизнес-процессы, цифровые активы, финансовое планирование, необанкинг, платежи и управление капиталом. Самым большим сегментом остаются платежи, на которые приходится 24% компаний в списке.

Рейтинг основан на анализе, проведенном с марта по май 2024 года, более 2000 компаний, для которых было собрано более 20 000 точек данных. Компании оценивались по общим показателям эффективности, занимавшим 40% веса в оценке, и специфическим для сегмента ключевым показателям эффективности с долей в 60% оценки.

monobank единственный представитель Украины

Одним из 35 проектов в категории лучших мировых необанков был признан украинский monobank, город происхождения которого отмечается Днепр. Это единственная украинская финтех-компания в списке необанков и общем списке.

США лидирует по количеству финтех-компаний в списке (116), за ними следуют Соединенное Королевство (30) и Индия (11). Индия в этом году обогнала Германию (7) и Францию (3) по количеству ведущих финтех-компаний. После Индии в рейтинге этого года идет Сингапур (9), а также среди топа стран Бразилия (7) и Канада (7).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Danilich
Danilich
12 июля 2024, 15:40
#
Https://www.cnbc.com/the-worlds-top-250-fintech-companies-2024/#bps
Почетное место 35 / 35 :D
Neobanking
AWARDED COMPANIES
monobank | Dnipro | Ukraine
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