Курс валют на 12 июля: доллар и евро продолжают дорожать

В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подорожало на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,70−41,20 грн. Евро покупают за 44,10 грн, а продают за 44,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,03−41,15, евро — 44,60−44,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,98−41,00 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,53−44,54 грн/евро.

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