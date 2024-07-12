За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 556650 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 июля: 1 030 российских оккупантов, 9 танков, 5 ракет и 26 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 556650 (+1030) человек,
- танков — 8191 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 15755 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 15158 (+48) ед,
- РСЗО — 1119 (+0) ед,
- средства ПВО — 888 (+2) ед,
- самолетов — 361 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12035 (+26),
- крылатые ракеты — 2397 (+5),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20409 (+84) ед,
- специальная техника — 2543 (+8).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии