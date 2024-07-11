Индия договаривается с россией о долгосрочном соглашении по импорту нефти — Reuters

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры с россией о заключении долгосрочного соглашения по импорту нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что Индия и россия еще не согласовали условия импорта нефти, в частности валюту, в которой будут осуществляться платежи.

«Общие переговоры государственных нефтеперерабатывающих компаний с россией уже ведутся», — сообщил источник издания.

Частные нефтеперерабатывающие компании Nayara Energy и Reliance Industries уже заключили срочные соглашения об импорте российской нефти. Позже индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут присоединиться к переговорам.

В настоящее время рф является крупнейшим поставщиком нефти в Индию — третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой, поскольку западные компании отказываются от закупок из-за санкций, введенных против россии после полномасштабного вторжения в Украину.