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11 июля 2024, 19:05 Читати українською

AMD приобретет стартап Silo AI за $665 миллионов, чтобы усилить позиции в сфере ИИ

Американский производитель микросхем Advanced Micro Devices (AMD) заявил, что приобретет финский стартап по искусственному интеллекту (ИИ) Silo AI примерно за $665 млн, поскольку компания пытается расширить возможности своих ИИ-чипов, чтобы конкурировать с лидером отрасли Nvidia. Об этом сообщает Reuters.

Американский производитель микросхем Advanced Micro Devices (AMD) заявил, что приобретет финский стартап по искусственному интеллекту (ИИ) Silo AI примерно за $665 млн, поскольку компания пытается расширить возможности своих ИИ-чипов, чтобы конкурировать с лидером отрасли Nvidia.
Фото: pixabay.com

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Создание и обучение большим языковым моделям является сложной задачей даже для крупных технологических компаний.

Покупка Silo AI поможет AMD улучшить разработку и развертывание моделей искусственного интеллекта на базе AMD и поможет потенциальным клиентам создавать сложные модели искусственного интеллекта с помощью чипов компании.

Silo AI также усилит возможности AMD по разработке программного обеспечения.

Несмотря на то, что сделка не повлияет на финансовые показатели AMD, она «разблокирует значительный объем продвигаемого вперед бизнеса», — сказал в интервью старший вице-президент AMD по искусственному интеллекту Вамси Боппана.

По словам AMD, генеральный директор и соучредитель Silo AI Питер Сарлин продолжит руководить подразделением в составе AMD Artificial Intelligence Group. Ожидается, что соглашение будет завершено во второй половине 2024 года.

Усиление позиции в сфере ИИ

Приобретение Silo AI знаменует новый шаг AMD в серии шагов, направленных на расширение ее присутствия в сфере ИИ.

В прошлом году AMD приобрела компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта, Mipsology и Nod.ai. За последний год AMD инвестировала более $125 млн. в дюжину компаний в этой отрасли.

Silo AI

Компания Silo AI базируется в Хельсинки (Финляндия) и специализируется на комплексных решениях на основе ИИ, помогающих клиентам интегрировать технологию в свои продукты и услуги.

Стартап работает в Европе и Северной Америке, и среди его клиентов есть такие компании, как Philips, Rolls-Royce и Unilever.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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