За полгода Нафтогаз уплатил в госбюджет почти 44 млрд налогов

За шесть месяцев 2024 года поступления в государственный бюджет от предприятий Группы Нафтогаз составили около 44 млрд грн. Это 7,5% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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Согласно сообщению, еще 3,2 млрд грн было направлено в местные бюджеты.

«При всех военных вызовах мы продолжаем стабильно работать, сохраняем рабочие места, наполняем бюджеты всех уровней и усиливаем экономику нашей страны.

Только в июне Группа «Нафтогаз» аккумулировала 8,7 млрд грн налогов в государственный бюджет. Кроме этого, 500 млн грн было уплачено в местные бюджеты", — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.