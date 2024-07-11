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11 июля 2024, 16:37 Читати українською

Венгрию могут лишить председательства в Совете ЕС из-за визита Орбана к путину

Чиновники ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии роли председателя в Совете союза после визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в россию, где он встретился с владимиром путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновники ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии роли председателя в Совете союза после визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в россию, где он встретился с владимиром путиным.
Фото: россСМИ

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Необъявленный визит Орбана в россию с целью содействия мирным переговорам с Украиной вызвал резкое осуждение со стороны ЕС и НАТО, которые сразу заявили, что Орбан не представлял их в своих переговорах с российским президентом.

Юридическая служба ЕС сообщила государствам-членам в среду, что действия Орбана нарушили договоры блока, запрещающие какие-либо «меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза».

«Это было политической ошибкой поехать в Москву», — сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, представляющий 27 членов ЕС.

С 1 июля Венгрия взяла на себя шестимесячное ротационное председательство в Совете министров ЕС — роль, позволяющую членам правительства Орбана председательствовать на заседаниях. Чиновники Е С считают, что Орбан злоупотреблял этим статусом, чтобы придать своей встрече с путиным большее значение.

«Мирная миссия»

В июле Орбан объявил о своей «мирной миссии» и посетил поочередно Киев, Москву и Пекин, где провел встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, путиным и Си Цзиньпином. Зеленскому и путину Орбан предложил подумать над прекращением огня.

По итогам переговоров Орбан сообщил, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга и «нужно предпринять очень много шагов», чтобы приблизиться к завершению войны. Китай Орбан назвал ключевой страной в создании условий для установления мира в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
Bookseller
Bookseller
11 июля 2024, 16:40
#
Понравилось чиновникам ес откаты на войне получать. Война кормилица…
+
0
67900852
67900852
11 июля 2024, 18:10
#
Попросіть свого господаря вивести війська з України і війна одразу закінчиться.
+
0
KValera
KValera
11 июля 2024, 18:34
#
Bookseller. Так это ЕС начало войну с Украиной? Тебе это по телевизору сказали?
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