Фирма Oriental Land из Японии и Walt Disney представили планы по запуску нового круизного лайнера, который направится в японскую столицу в 2029-м. В итоге увеличивающийся флот бренда пополнится уже 9-м кораблём. Его построят по образцу Wish (крупнейшее судно в распоряжении Disney) и отдадут под управление OLC (контролирует «Диснейленд» в Токио). Сейчас компания использует 5 круизных лайнеров. Кроме токийского корабля она намерена построить ещё 3. Один из них, сообщают аналитики LBLV , выйдет из Сингапура в 2025-м.

Строящееся для Токио судно будет способно вмещать максимум 4 тысячи пассажиров. Прогнозы говорят, что этот корабль сможет принести порядка $621,77 миллиона в год в течение нескольких лет после запуска. По словам президента Disney Signature Experiences Томаса Мазлума, отправка из Японии повысит доступность предлагаемого Disney морского отдыха для потребителей из этой страны, входящих в число наибольших поклонников американской корпорации.

Индустрия круизов продолжает восстанавливаться после общемирового падения в годы коронавирусной эпидемии. Международная ассоциация круизных линий ждёт, что в 2024-м количество пассажиров составит 34,7 миллиона, увеличившись на 17% против 2019-го. Председатель Disney Experiences Джош Д`Амаро ранее отметил, что суда открывают возможность для доставки тематических услуг в сфере развлечений в места, находящиеся неподалёку от тематических парков фирмы, вроде Мельбурна или Ванкувера.

Кроме того, Disney развивается на семейном сегменте рынка круизов, который остался без должного внимания, сообщает lblv.com. По словам Д`Амаро, в настоящее время 40% людей на таких судах скажут, что находятся там лишь потому, что круизный лайнер связан с Disney. Другими словами, компания занимается созданием рынка. Появление в Сингапуре нового корабля повторит ситуацию, так как на всё, что связано с американским гигантом в сфере развлечений, сегодня есть огромный спрос.

Эксперты отмечают, что расширяющийся бизнес Disney в сфере круизов способен помочь с компенсацией любых слабостей в её деятельности в области тематических парков на территории США. Фирма сообщила, что во втором квартале все её 5 кораблей загружены на 97%.

Владислав Папуш, финансовый аналитик LBLV