Disney расширит свой круизный бизнес

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июля 2024, 14:50 Читати українською

Disney расширит свой круизный бизнес

Фирма Oriental Land из Японии и Walt Disney представили планы по запуску нового круизного лайнера, который направится в японскую столицу в 2029-м. В итоге увеличивающийся флот бренда пополнится уже 9-м кораблём. Его построят по образцу Wish (крупнейшее судно в распоряжении Disney) и отдадут под управление OLC (контролирует «Диснейленд» в Токио). Сейчас компания использует 5 круизных лайнеров. Кроме токийского корабля она намерена построить ещё 3. Один из них, сообщают аналитики LBLV, выйдет из Сингапура в 2025-м.

Фирма Oriental Land из Японии и Walt Disney представили планы по запуску нового круизного лайнера, который направится в японскую столицу в 2029-м.
Фото: LBLV

Строящееся для Токио судно будет способно вмещать максимум 4 тысячи пассажиров. Прогнозы говорят, что этот корабль сможет принести порядка $621,77 миллиона в год в течение нескольких лет после запуска. По словам президента Disney Signature Experiences Томаса Мазлума, отправка из Японии повысит доступность предлагаемого Disney морского отдыха для потребителей из этой страны, входящих в число наибольших поклонников американской корпорации.

Индустрия круизов продолжает восстанавливаться после общемирового падения в годы коронавирусной эпидемии. Международная ассоциация круизных линий ждёт, что в 2024-м количество пассажиров составит 34,7 миллиона, увеличившись на 17% против 2019-го. Председатель Disney Experiences Джош Д`Амаро ранее отметил, что суда открывают возможность для доставки тематических услуг в сфере развлечений в места, находящиеся неподалёку от тематических парков фирмы, вроде Мельбурна или Ванкувера.

Кроме того, Disney развивается на семейном сегменте рынка круизов, который остался без должного внимания, сообщает lblv.com. По словам Д`Амаро, в настоящее время 40% людей на таких судах скажут, что находятся там лишь потому, что круизный лайнер связан с Disney. Другими словами, компания занимается созданием рынка. Появление в Сингапуре нового корабля повторит ситуацию, так как на всё, что связано с американским гигантом в сфере развлечений, сегодня есть огромный спрос.

Эксперты отмечают, что расширяющийся бизнес Disney в сфере круизов способен помочь с компенсацией любых слабостей в её деятельности в области тематических парков на территории США. Фирма сообщила, что во втором квартале все её 5 кораблей загружены на 97%.

Владислав Папуш, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами