Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы в феврале 2025 года

Страны Балтии полностью готовы к синхронизации с электросетью континентальной Европы — ENTSO-E — в феврале 2025 года. Об этом заявили министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии, пишет «Бизнес.Цензор».

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Что известно

Оценив отчет о ходе работы, министры констатировали, что подготовка к синхронизации Балтийской электроэнергетической системы идет по плану.

«В ближайшие недели балтийские операторы систем передачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт BRELL (электрическое кольцо беларуси, россии, Эстонии, Латвии и Литвы, — ред.)», — сказано в сообщении.

После этого страны Балтии проведут изолированные рабочие испытания системы и синхронизацию с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года.

Напомним

В августе прошлого года сообщалось, что в странах Балтии договорились о синхронном отключении от российской энергосистемы.

Литва, Латвия и Эстония вместе с россией и белоруссией работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из москвы.

В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из россии.