Обвинение Bitwise в мошенничестве и падение комиссии в сети биткоина: что нового на крипторынке

Инвесторы обвинили Bitwise в мошенничестве с криптофондом и подали иск на $2 миллиона

Против инвестиционной компании Bitwise Asset Managment подали иск на $2 млн. Фирму обвиняют в мошенничестве с криптофондом Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW), обмане инвесторов и безрассудном управлении активами клиентов. Об этом сообщает Incrypted.

В суд подала компания Vandelay Industries, представляющая интересы семьи Мукамаль (Mukamal). По заявлению истцов, топ-менеджеры Bitwise причастны к созданию так называемой схемы Pump and Dump.

Согласно иску, в 2018 году семья стала инвесторами компании, вложив около $1,3 млн в фонд Bitwise HOLD 10 Private Index Fund. Через некоторое время фирма конвертировала его из категории частных фондов в уставный траст, сделав акции продукта торгующимися на внебиржевом рынке (OTC).

После прибыльной ликвидации своих позиций семья Мукамаль реинвестировала $4,85 млн в новый криптофонд, получивший название Bitwise 10 Crypto Index Fund. При этом истцы утверждают, что руководство компании ввело их в заблуждение, не сообщив об отсутствии частного выкупа акций.

По заявлению Теодора Мукамаля, за последние три года ценные бумаги фонда BITW торговались в диапазоне от 35% до 65% ниже чистой стоимости активов (NAV). Это привело к ущербу в размере $2 млн, подчеркнул он.

Кроме того, в судебных документах утверждается, что Bitwise не предупредила инвесторов об увеличении комиссий и скрыла данные о ликвидности фонда. Семья Мукамаль заявляет о целенаправленном сокрытии этой информации с целью незаконного обогащения.

Комиссии в сети биткоина упали до минимума 2020 года

Комиссия за транзакцию в сети биткоина упала до минимальных значений 2020 года. 10 июля 2024 стоимость перевода средств в блокчейне снизилась до 6 сатоши/байт, что составляет около $0,49. Об этом свидетельствуют данные Mempool.

Таким образом, обычная транзакция в сети биткоина обойдется примерно в 1500 сатоши, что составляет $0,88, отметил эксперт The 10th man.

Стоимость транзакции в сети биткоина определяется двумя факторами: доходностью майнеров и общим количеством обработанных транзакций.

В Нигерии призвали SEC усилить регулирование крипторинка

Министр финансов и экономики Нигерии Уэйл Эдун обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам страны (SEC) с просьбой заняться «решением сложных вопросов регулирования криптовалют». Об этом сообщают местные СМИ.

«Совет SEC должен быть готов принять вызов по регулированию криптовалют и обеспечить строгий надзор для поддержания целостности рынка капитала», — считает Эдун.

Он предупредил, что компании, работающие в криптоиндустрии, могут давать ложные сведения о лицензии или регистрации, подрывая целостность рынка.

Эдун отметил важность работы регулятора на фоне быстрого развития искусственного интеллекта, виртуальных активов и общей цифровизации страны.

Министр призвал членов недавно созданного совета придерживаться лучших мировых практик и стратегий регулирования рынка в своей работе.

В Малайзии ущерб от кражи электроэнергии майнерами достиг $722 млн

Министр энергетики и водных преобразований Малайзии Акмаль Насрулла обвинил нелегальных биткоин-майнеров в многомиллионных убытках государства из-за кражи электроэнергии. Речь идет о сумме в $722 млн. Об этом сообщает Malay Mail.

По словам министра, упомянутый ущерб подпольные майнеры нанесли государству в период с 2018 по 2023 год. По его словам, злоумышленники незаконно подключались к сети или обходили электрические счетчики, чтобы питать свои фермы для майнинга.

«Кража электроэнергии теми, кто занимается добычей криптовалюты, происходит потому, что они считают, что эту деятельность невозможно обнаружить из-за отсутствия счетчиков на их территории. Однако у энергоснабжающих компаний есть разные методы выявления необычного потребления энергии в том или ином районе», — рассказал Акмаль Насрулла.

Эти обвинения представитель власти озвучил во время мероприятия по утилизации 2000 конфискованных предметов, связанных с разной нелегальной деятельностью. Среди них числилось и оборудование для майнинга.

Министр отметил, что действия злоумышленников наносят ущерб не только единственной малайзийской коммунальной компании Tenaga Nasional Berhad, но и жителям страны. По этой причине Насрулла считает прекращение нелегального майнинга одной из основных задач правительства на ближайшую перспективу.