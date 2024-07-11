НАТО официально согласовало военную помощь Украине на 40 млрд евро в течение 2025 года

Страны НАТО обязались предоставить Украине в течение 2025 года по меньшей мере 40 млрд евро помощи. Об этом идет речь в совместной декларации юбилейного саммита Альянса в Вашингтоне, пишет Лига.

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Что известно

В документе отмечается, что члены НАТО объявили об обязательстве долгосрочной помощи безопасности для Украины по оказанию военного оборудования, помощи и обучения для поддержки Киева в создании силы, способной победить российскую агрессию.

«Путем пропорциональных взносов члены Альянса намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по безопасности», — говорится в декларации.

В рамках этого финансирования страны будут учитывать потребности Украины, их национальные бюджетные процедуры и двусторонние соглашения о безопасности, которые члены Альянса заключили с Украиной. Главы государств и правительств должны переоценить вклады на саммите НАТО в Гааге в 2025 году.

Обязательство распространяется на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения, в частности: