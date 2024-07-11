За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 555620 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 июля: 1110 российских оккупантов, 2 танка и 36 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — 555 620 (+1110) человек ликвидировано;
- танков — 8182 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 15 732 (+17) ед;
- артиллерийских систем — 15 110 (+59) ед;
- РСЗО — 1119 (+4) ед.;
- средства ПВО — 886 (+3) ед.;
- самолетов — 361 ед.;
- вертолетов — 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 009 (+36) ед.;
- крылатых ракет — 2392 (+3) ед.;
- кораблей/катеров — 28 ед;
- подводных лодок — 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 20325 (+56) ед;
- специальной техники — 2535 (+4) ед.
Источник: Минфин
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