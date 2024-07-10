К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро выросло на 16 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 10 июля: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 10 июля
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Закрытие 10 июля
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Изменения
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40,66/40,70
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40,80/40,82
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14 /12
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44,01/44,03
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44,17/44,17
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16/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60−41,00 грн. Евро покупают за 43,90 грн., а продают за 44,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,92−41,00, евро — 44,35−44,50 грн.
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Источник: Минфин
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