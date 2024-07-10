Рынок небанковских финуслуг: в июне 25 учреждений и 1 банк ушли из рынка

Что изменилось на рынке

Из реестров исключено 12 финансовых компаний, одного life-страховщика, три ломбарда и один кредитный союз принудительно, по инициативе заявителя — четыре life-страховщика и четыре кредитных союза. Одновременно одна финансовая компания включена в Государственный реестр финансовых учреждений.

В течение июня трем финансовым компаниям, одному страховщику и одному кредитному союзу аннулированы все лицензии принудительно, еще девяти финансовым компаниям, четырем страховщикам, трем ломбардам и четырем союзам — добровольно (на основании поданных ими заявлений). 22 финансовым компаниям и одному страховщику Национальный банк согласовал сужение объема лицензии.

Кто работает на рынке

По состоянию на 30 июня на рынке небанковских финансовых услуг работали:

548 финансовых компаний (в мае было 555)

78 страховщиков non-life (было 83)

12 life-страховщиков (количество не изменилось)

один страховщик со специальным статусом

116 ломбардов (было 119)

120 кредитных союзов (было 125),

1 лизингодатель (было 5, но 4 в результате переоформления лицензий приобрели статус финансового учреждения)

40 страховых брокеров (количество не изменилось)

74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (количество не изменилось) и 31 небанковскую финансовую группу (предыдущее количество — 27).

На платежном рынке действует 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

В то же время рынок предоставителей финансовых платежных услуг не изменился: на рынке работают 20 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 44 коммерческих агента (было 42) и 36 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).