Литва оштрафовала криптофирму Payeer на 9,3 млн евро: помогала россиянам обходить санкции

Литва оштрафовала местную криптокомпанию Payeer на рекордные 9,3 млн евро за нарушение санкций и отмывание денег российскими клиентами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Payeer разрешала российским клиентам «проводить трансакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза. Российским физическим и юридическим лицам была предоставлена возможность получать услуги криптовалютного кошелька, управления счетом или хранения».

В заявлении отмечено, что Payeer была зарегистрирована в Литве 2022 года, но начала предоставлять услуги с 2023 года. После того как регулятор Эстонии отозвал лицензию фирмы, она смогла продолжить свою деятельность в соседней стране.

Следствие установило, что в течение более 1,5 года компания нарушала международное законодательство. За этот период услугами Payeer воспользовались не менее 213 тысяч клиентов, а ее выручка превысила 164 млн евро.