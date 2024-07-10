Семьям с новорожденными детьми для своевременного получения денежной компенсации «Пакет малыша» необходимо открыть специальный банковский счет. Об этом заявил руководитель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.
Родители новорожденных для получения госпомощи должны открыть спецсчет
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Он отметил, что в службу поступают сообщения о том, что некоторые семьи не могут получить денежную компенсацию «Пакет малыша». Проблема преимущественно заключается в открытии некорректного банковского счета.
Условия получения денежной компенсации «Пакет малыша»
Одному родителю ребенка нужно лично обратиться в любое отделение Приватбанка и открыть специальный счет «Пакет малыша».
IBAN этой карточки нужно указать в заявлении и вместе с необходимыми документами подать в орган соцзащиты, или ЦНАП, или онлайн через e-mail.
Семьи, открывшие обычный банковский счет, должны обратиться в отделение Приватбанка для открытия специального счета «Пакет малыша» и предоставить его реквизиты в орган соцзащиты.
«На сегодняшний день размер денежной компенсации составляет 7 689 грн. Потратить средства можно в магазинах, список которых размещен на сайте Минсоцполитики», — сообщил Добромильский.
По его словам, получить денежную компенсацию могут только те родители, которые не получили «Пакет малыша» в натуральной форме в роддоме или органа социальной защиты.
Напомним
2 января Министерство социальной политики Украины утвердило скорректированное содержание «Пакет малыша», в котором увеличено количество товаров, имеющих спрос, в частности многоразовые влагостойкие пеленки и теплую одежду для младенцев, а также увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования и уменьшено количество одежды маленького размера, из которого дети быстро вырастают
Стоимость «Пакета малыша» увеличилась до 7 689 грн в связи с ростом прожиточного минимума. «Пакет малыша» был введен в 2018 году.
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