Родители новорожденных для получения госпомощи должны открыть спецсчет

Семьям с новорожденными детьми для своевременного получения денежной компенсации «Пакет малыша» необходимо открыть специальный банковский счет. Об этом заявил руководитель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.

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Он отметил, что в службу поступают сообщения о том, что некоторые семьи не могут получить денежную компенсацию «Пакет малыша». Проблема преимущественно заключается в открытии некорректного банковского счета.

Условия получения денежной компенсации «Пакет малыша»

Одному родителю ребенка нужно лично обратиться в любое отделение Приватбанка и открыть специальный счет «Пакет малыша».

IBAN этой карточки нужно указать в заявлении и вместе с необходимыми документами подать в орган соцзащиты, или ЦНАП, или онлайн через e-mail.

Семьи, открывшие обычный банковский счет, должны обратиться в отделение Приватбанка для открытия специального счета «Пакет малыша» и предоставить его реквизиты в орган соцзащиты.

«На сегодняшний день размер денежной компенсации составляет 7 689 грн. Потратить средства можно в магазинах, список которых размещен на сайте Минсоцполитики», — сообщил Добромильский.

По его словам, получить денежную компенсацию могут только те родители, которые не получили «Пакет малыша» в натуральной форме в роддоме или органа социальной защиты.

Напомним

2 января Министерство социальной политики Украины утвердило скорректированное содержание «Пакет малыша», в котором увеличено количество товаров, имеющих спрос, в частности многоразовые влагостойкие пеленки и теплую одежду для младенцев, а также увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования и уменьшено количество одежды маленького размера, из которого дети быстро вырастают

Стоимость «Пакета малыша» увеличилась до 7 689 грн в связи с ростом прожиточного минимума. «Пакет малыша» был введен в 2018 году.