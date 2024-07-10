Названа самая доступная для переезда страна в 2024 году

Хотя переезд в другую страну может показаться несбыточной мечтой, это не обязательно стоит дорого. Решая переехать за границу для жизни или работы, одним из важнейших факторов, который следует учитывать, являются личные финансы , сообщает CNBC.

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По данным нового исследования InterNations, Вьетнам четвертый год является самой доступной страной в мире для экспатов, занимая первое место среди 53 стран, когда речь идет о личных финансах.

Из 53 мест Вьетнам занял 40-е место по качеству жизни, 29-е место по таким важным для экспатов вопросам, как цифровизация, жилье и язык, и 14-е место по рейтингу работы за рубежом — с учетом таких факторов, как перспективы карьерного роста, зарплата и гарантия занятости

Более 12 000 экспатов из 174 территорий по всему миру приняли участие в опросе Expat Insider 2024, который позволил выяснить лучшие и худшие места для жизни, качество жизни, работу за границей и личные финансы.

Что касается Индекса личных финансов, компания InterNations попросила респондентов оценить уровень своей личной удовлетворенности по трем направлениям:

общая стоимость жизни,

удовлетворенность финансовым положением,

достаточно ли дохода у домохозяйств для ведения комфортной жизни.

Эти данные были использованы для составления отчета, практически не изменившегося по сравнению с прошлым годом, за исключением нового участника в списке — Бразилии (9 место), заменившей Малайзию, опустившуюся с 5 места в 2023 году на 11 место в этом году.

Самые доступные для переезда страны

Вот 10 направлений, которые экспаты считают лучшими с точки зрения своих личных финансов:

Вьетнам Колумбия Индонезия Панама Филиппины Индия Мексика Таиланд Бразилия Китай

Азиатские страны доминировали в списке этого года, заняв 6 из 10 верхних позиций. В Юго-Восточную Азию, в частности, выделились: Вьетнам, Индонезия, Филиппины и Таиланд, вошедшие в первую десятку.

«Жилье — это большой плюс во всех четырех странах: Таиланд занимает 1 место, Вьетнам — 2, Филиппины — 5, а Индонезия — 8. Большинство эмигрантов соглашаются с тем, что найти жилье легко, и они довольны тем, насколько оно доступно», — рассказала Катрин Чудоба, директор по маркетингу InterNations.

Среди опрошенных экспатов, живущих во Вьетнаме, 86% оценивают стоимость жизни во Вьетнаме положительно — это более чем вдвое больше среднего показателя в мире (40%), а 65% респондентов в стране говорят, что они довольны своим финансовым положением по сравнению с 54% по всему миру.

Кроме того, опрос показал, что 68% респондентов утверждают, что имеющегося семейного дохода более чем достаточно для комфортной жизни по сравнению с 41% во всем мире.

«Жизнь здесь для меня свободна от стресса, это прекрасная смена моей рабочей жизни, которая была очень насыщенной и суетливой», — британский эмигрант, живущий во Вьетнаме.

Мало того, что затраты на жизнь низкие, экспатам, как правило, платят больше во Вьетнаме.

По данным InterNations, годовой налогооблагаемый доход почти вдвое превышает средний мировой доход в $150 тыс. или более (19% против 10% во всем мире).

В целом, согласно отчету, во Вьетнаме баланс между работой и личной жизнью стоит выше карьерного роста. Примечательно, что менее половины (46%) экспатов в стране работают полный рабочий день, в то время как в среднем в мире этот показатель составляет 57%. Приблизительно каждый пятый экспат (21%) работает неполный рабочий день и около 18% экспатов — пенсионеры.

Помимо оценки удовлетворенности экспатов личными финансами, исследование InterNations Expat Insider также собрало данные о том, какие направления в целом являются лучшими для экспатов по всему миру.

В этом широком списке изучается самочувствие экспатов по другим аспектам жизни за границей на основе 5 индексов: общее счастье, качество жизни, легкость обустройства, работа за границей и индекс «основных потребностей экспата», основанный на административном управлении, жилье, цифровизации и языке.

В этом году из 53 направлений по всему миру 4 азиатских страны попали в общий список 10 лучших: Индонезия (3 место), Таиланд (6 место), Вьетнам (8 место) и Филиппины (9 место).