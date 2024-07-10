Названа самая доступная для переезда страна в 2024 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июля 2024, 15:24 Читати українською

Названа самая доступная для переезда страна в 2024 году

Хотя переезд в другую страну может показаться несбыточной мечтой, это не обязательно стоит дорого. Решая переехать за границу для жизни или работы, одним из важнейших факторов, который следует учитывать, являются личные финансы, сообщает CNBC.

Хотя переезд в другую страну может показаться несбыточной мечтой, это не обязательно стоит дорого.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным нового исследования InterNations, Вьетнам четвертый год является самой доступной страной в мире для экспатов, занимая первое место среди 53 стран, когда речь идет о личных финансах.

Из 53 мест Вьетнам занял 40-е место по качеству жизни, 29-е место по таким важным для экспатов вопросам, как цифровизация, жилье и язык, и 14-е место по рейтингу работы за рубежом — с учетом таких факторов, как перспективы карьерного роста, зарплата и гарантия занятости

Более 12 000 экспатов из 174 территорий по всему миру приняли участие в опросе Expat Insider 2024, который позволил выяснить лучшие и худшие места для жизни, качество жизни, работу за границей и личные финансы.

Что касается Индекса личных финансов, компания InterNations попросила респондентов оценить уровень своей личной удовлетворенности по трем направлениям:

  • общая стоимость жизни,
  • удовлетворенность финансовым положением,
  • достаточно ли дохода у домохозяйств для ведения комфортной жизни.

Эти данные были использованы для составления отчета, практически не изменившегося по сравнению с прошлым годом, за исключением нового участника в списке — Бразилии (9 место), заменившей Малайзию, опустившуюся с 5 места в 2023 году на 11 место в этом году.

Самые доступные для переезда страны

Вот 10 направлений, которые экспаты считают лучшими с точки зрения своих личных финансов:

  1. Вьетнам
  2. Колумбия
  3. Индонезия
  4. Панама
  5. Филиппины
  6. Индия
  7. Мексика
  8. Таиланд
  9. Бразилия
  10. Китай

Азиатские страны доминировали в списке этого года, заняв 6 из 10 верхних позиций. В Юго-Восточную Азию, в частности, выделились: Вьетнам, Индонезия, Филиппины и Таиланд, вошедшие в первую десятку.

«Жилье — это большой плюс во всех четырех странах: Таиланд занимает 1 место, Вьетнам — 2, Филиппины — 5, а Индонезия — 8. Большинство эмигрантов соглашаются с тем, что найти жилье легко, и они довольны тем, насколько оно доступно», — рассказала Катрин Чудоба, директор по маркетингу InterNations.

Среди опрошенных экспатов, живущих во Вьетнаме, 86% оценивают стоимость жизни во Вьетнаме положительно — это более чем вдвое больше среднего показателя в мире (40%), а 65% респондентов в стране говорят, что они довольны своим финансовым положением по сравнению с 54% по всему миру.

Кроме того, опрос показал, что 68% респондентов утверждают, что имеющегося семейного дохода более чем достаточно для комфортной жизни по сравнению с 41% во всем мире.

«Жизнь здесь для меня свободна от стресса, это прекрасная смена моей рабочей жизни, которая была очень насыщенной и суетливой», — британский эмигрант, живущий во Вьетнаме.
Мало того, что затраты на жизнь низкие, экспатам, как правило, платят больше во Вьетнаме.

По данным InterNations, годовой налогооблагаемый доход почти вдвое превышает средний мировой доход в $150 тыс. или более (19% против 10% во всем мире).

В целом, согласно отчету, во Вьетнаме баланс между работой и личной жизнью стоит выше карьерного роста. Примечательно, что менее половины (46%) экспатов в стране работают полный рабочий день, в то время как в среднем в мире этот показатель составляет 57%. Приблизительно каждый пятый экспат (21%) работает неполный рабочий день и около 18% экспатов — пенсионеры.

Помимо оценки удовлетворенности экспатов личными финансами, исследование InterNations Expat Insider также собрало данные о том, какие направления в целом являются лучшими для экспатов по всему миру.

В этом широком списке изучается самочувствие экспатов по другим аспектам жизни за границей на основе 5 индексов: общее счастье, качество жизни, легкость обустройства, работа за границей и индекс «основных потребностей экспата», основанный на административном управлении, жилье, цифровизации и языке.

В этом году из 53 направлений по всему миру 4 азиатских страны попали в общий список 10 лучших: Индонезия (3 место), Таиланд (6 место), Вьетнам (8 место) и Филиппины (9 место).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
10 июля 2024, 15:30
#
Чоловікам від 18 до 60 років поїхати у В`єтнам поки не світить :)
+
0
Vasililiy
Vasililiy
10 июля 2024, 15:41
#
Не всі невиїздні. Але дякую що написав очевидну річь. Ні секунди без зрадоньки не можемо.
+
0
Vasililiy
Vasililiy
10 июля 2024, 15:40
#
Якщо опитували тих хто отримує 150к баксів чи більше то так, жити у В'єтнамі непогано. Але таких експатів дуже мало. Більшість це або неоегали вчителі англійської з ЗП у 1.5−3к баксів (що непогано), або пенсіонери з Австралії/Європи/США. І хоч у цілому країна непогана для життя не забувайте що це комуністична країна де за пост у фейсбукі можна сісти на 15 років. В той же час майбутнього для ваших дітей там не буде ніякого.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами