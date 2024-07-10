С начала июля объем финансирования госбюджета Украины увеличился на $2,7 миллиарда

За первые десять дней июля объем финансирования госбюджета увеличился на $2,74 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Украина получила $2,2 млрд от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования и привлекла $540 млн из-за выпуска ОВГЗ.

Финансирование госбюджета Украины по состоянию на 10 июля 2024 года составляет $23 млрд:

Внешнее финансирование — $16 млрд. Европейский Союз, МВФ, Япония, Канада — крупнейшие доноры бюджетной помощи за этот период.

ОВГЗ — $7 млрд.

В целом, с начала полномасштабного вторжения международная помощь достигает $89,6 млрд, привлеченные средства от размещения ОВГЗ — $30 млрд.