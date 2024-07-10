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10 июля 2024, 13:15 Читати українською

Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины почти на $10 млн

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон на саммите НАТО в Вашингтоне анонсировал новый пакет поддержки для Украины. Об этом заявил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко в Facebook.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон на саммите НАТО в Вашингтоне анонсировал новый пакет поддержки для Украины.
Фото:depositphotos

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Что известно

Согласно заявлению Лаксона, Новая Зеландия предоставит помощь в сумме 16 миллионов новозеландских долларов, что эквивалентно $9,8 миллиона. Эта помощь будет включать как военную, так и гуманитарную составляющую.

В частности, Веллингтон выделит $3,68 млн на военную помощь и еще $6,12 млн — на гуманитарную помощь.

Военная помощь предусматривает выделение $2,45 млн в «коалицию дронов» во главе с Великобританией и Латвией и $1,23 млн на военные медицинские нужды Украины.

Напомним

Новая Зеландия в феврале 2024 года объявила о выделении дополнительного пакета помощи на сумму 25,9 млн. новозеландских долларов (что эквивалентно $16,9 млн.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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