Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины почти на $10 млн

Что известно

Согласно заявлению Лаксона, Новая Зеландия предоставит помощь в сумме 16 миллионов новозеландских долларов, что эквивалентно $9,8 миллиона. Эта помощь будет включать как военную, так и гуманитарную составляющую.

В частности, Веллингтон выделит $3,68 млн на военную помощь и еще $6,12 млн — на гуманитарную помощь.

Военная помощь предусматривает выделение $2,45 млн в «коалицию дронов» во главе с Великобританией и Латвией и $1,23 млн на военные медицинские нужды Украины.