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10 июля 2024, 12:52 Читати українською

Nvidia сместила Tesla с позиции «короля ETF», которые отслеживают одну компанию

В спекулятивной части инвестиционного ландшафта ETF лидерские позиции заняла новая акция — Nvidia, пишет Bloomberg.

В спекулятивной части инвестиционного ландшафта ETF лидерские позиции заняла новая акция — Nvidia, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСмена лидераИз-за непрекращающегося бума ИИ NVIDIA Corporation теперь занимает доминирующее положение в биржевых фондах, отслеживающих одну компанию, — на них приходится более половины всех активов так называемых ETF на одну акцию, в общей сложности размером более $6 млрд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Смена лидера

Из-за непрекращающегося бума ИИ NVIDIA Corporation теперь занимает доминирующее положение в биржевых фондах, отслеживающих одну компанию, — на них приходится более половины всех активов так называемых ETF на одну акцию, в общей сложности размером более $6 млрд.

По данным JPMorgan Chase и Bloomberg Intelligence, фонды, ориентированные на Tesla Inc, составляют лишь пятую часть всех активов в секторе по сравнению с двумя третями в прошлом году.

Несмотря на то, что производитель электромобилей переживает подъем, его авторитет среди дневных трейдеров снизился. На данный момент их все больше привлекает крупная прибыль, которую они могут получить, торгуя акциями выдающегося мирового разработчика чипов с помощью расширенных ETF.

По данным BI, биржевые фонды, ориентированные на Nvidia, получили в этом году $4,4 млрд, что примерно в 6 раз больше, чем за весь 2023 год. Между тем, приток средств в фонды, отслеживающие только Tesla, в этом году составил чуть более $1 млрд, тогда как в прошлом году он составил $2,8 млрд.

Про ETF на одну акцию

Два года назад были запущены индексные фонды с одной акцией, которые предлагают повышенную или обратную доходность своих базовых компаний. В настоящее время в США зарегистрировано около 60 таких фондов с общим объемом активов около $13 млрд. Помимо Tesla и Nvidia, существуют также фонды, отслеживающие такие компании, как Apple, Amazon.com и Microsoft Corporation.

Когда регулирующие органы разрешили запуск фондов такого типа в 2022 году, они заявили, что они представляют собой «особый риск» из-за опасений по поводу того, как розничные трейдеры могут их использовать. Однако они стали популярными.

Источник: Минфин
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