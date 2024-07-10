Евростат фиксирует рост числа украинских беженцев в ЕС

Статус временной защиты в странах Евросоюза на конец мая 2024 года имели 4,26 млн граждан стран, не входящих в ЕС и покинувших Украину в результате полномасштабной войны. К концу апреля таких было 4,19 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет Бизнес.Цензор.

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Куда бегут украинцы

Отмечается, что к концу мая странами ЕС, принявшими украинских беженцев, были Германия (1,33 млн человек; 31,3% от общего количества), Польша (953,25 тыс. человек; 22,4%) и Чехия (356 ,4 тыс. человек;

По сравнению с апрелем наибольшее абсолютное увеличение количества беженцев наблюдалось в Германии (+14 250; +1,1%), Чехии (+11 000; +3,2%) и Румынии (+3 715; +2,4%).

В то же время их количество уменьшилось во Франции (-1005; -1,6%), Польше (-675; -0,1%) и Латвии (-15; -0,03%).