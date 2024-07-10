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10 июля 2024, 12:15 Читати українською

Цены на кофе продолжат расти: причины

Цены на кофе для конечных потребителей будут расти и дальше, поскольку изменение климата, перебои в поставках и новые правила Евросоюза приводят к увеличению расходов тех, кто обжаривает зерна, прогнозирует председатель совета директоров итальянской компании Lavazza Джузеппе Лавацца, пишет Интерфакс-Украина.

Цены на кофе для конечных потребителей будут расти и дальше, поскольку изменение климата, перебои в поставках и новые правила Евросоюза приводят к увеличению расходов тех, кто обжаривает зерна, прогнозирует председатель совета директоров итальянской компании Lavazza Джузеппе Лавацца, пишет Интерфакс-Украина.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЦены не будут падать«Цены на кофе не намерены падать, они останутся очень высокими, — сказал он в интервью Financial Times. — Цепочка поставки кофе находится под серьезным давлением».

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цены не будут падать

«Цены на кофе не намерены падать, они останутся очень высокими, — сказал он в интервью Financial Times. — Цепочка поставки кофе находится под серьезным давлением».

Стоимость кофе на полках британских супермаркетов выросла примерно на 15% по сравнению с 2023 годом.

Причины

Компании, заботящиеся об обжаривании кофе, были вынуждены повысить цены и снизить рентабельность, поскольку стоимость сырья выросла, сказал Лавацца, объяснив это сокращением поставок вследствие изменения климата.

Котировки фьючерсов на сорт арабика превысили $2,4 за фунт и приблизились к максимальным за два года $2,5 за фунт, зафиксированным в апреле, сообщает Trading Economics. Это обусловлено, в частности, сокращением поставок из Вьетнама из-за неблагоприятной погоды.

В первом полугодии экспорт кофе из Вьетнама упал на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 902 тыс. тонн, по данным статуправления страны.

Цены на кофе в мире существенно выросли во втором квартале из-за сильной жары в основных регионах выращивания в Азии. Котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта, фьючерсов на арабике — на 20,6%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
potator
potator
10 июля 2024, 12:35
#
Большой плюс в кофе что там нет управления топ менеджерами из Украины, а то бы мир уже 30 лет пил только чай
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