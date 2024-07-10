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10 июля 2024, 11:48 Читати українською

В первом полугодии в полном объеме профинансированы соцвыплаты. Больше всего ушло на пенсии

Министерство финансов совместно с правительством Украины своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты в первом полугодии 2024 года. Так, из госбюджета на эти расходы было направлено 221,1 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов совместно с правительством Украины своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты в первом полугодии 2024 года.
Фото: НБУ

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Куда направили средства

Средства были направлены:

136,9 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

38,5 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:

  • более 450 тыс. человек с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • свыше 1 млн семей пособия на проживание внутри перемещенным лицам.

7,7 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей, в том числе на выплату:

  • более 170 тыс. получателей помощи малоимущим семьям.

24,4 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в частности в рассрочку:

  • более 3,2 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий.

11,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, в том числе на выплату:

  • почти 9 тыс. получателей пособия по беременности и родам;
  • почти 600 тыс. человек для пособия при рождении ребенка;
  • почти 2 тыс. человек для пособия при усыновлении ребенка;
  • почти 60 тыс. получателей пособия на детей одиноким матерям.

1,8 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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